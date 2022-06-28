ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi

28.06.2022 13:55
ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi

NEW YORK, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin çoğunun hisseleri Pazartesi günü yükseldi ve S&P ABD'de İşlem Gören Çin 50 endeksinde ağırlık bazında ilk 10 hisseden altısı günü olumlu bir noktada kapattı.

NEW YORK, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin çoğunun hisseleri Pazartesi günü yükseldi ve S&P ABD'de İşlem Gören Çin 50 endeksinde ağırlık bazında ilk 10 hisseden altısı günü olumlu bir noktada kapattı. Yum China Holding'in hisseleri yüzde 4,93 ve Trip.com Grup'un hisseleri yüzde 3,89 artarak ilk 10 hisse senedinde değer kazananların başında yer aldı. NIO hisseleri yüzde 4,69 ve BeiGene hisseleri ise yüzde 3,78 düşerek endekste değeri en fazla düşen hisseler oldu. Pazartesi günü Wall Street'in geri dönüş rallisinin gücünü kaybetmesiyle ABD borsalarında düşüş yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi 62,42 puan veya yüzde 0,20 düşüşle 31.438,26'ya, S&P 500, 11,63 puan veya yüzde 0,30 düşüşle 3.900,11'e, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 83,07 puan veya yüzde 0,72 düşüşle 11.524,55'e geriledi. Borsadaki endişeleri en iyi ölçen Cboe Volatilite Endeksi de yüzde 1,03 düşüşle 26,95'e geriledi.Cuma günü, ABD borsalarında işlem gören en büyük 50 Çinli şirketin performansını toplam piyasa değerine göre izlemek için tasarlanan S&P ABD'de İşlem Gören Çin 50 endeksi, 2.862,83 seviyesinde kaldı ve bir önceki aya göre yüzde 16,7 artış, yılbaşından bu yana ise yüzde 3,88'lik bir kayıp kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Borç Tuzağı' Oluşturmaktan Sorumlu Tutulmalı Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, 'Borç Tuzağı' Oluşturmaktan Sorumlu Tutulmalı Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Cari İşlemler Fazlası Rekor Seviyeye Ulaştı Çin'in Yılın İlk Çeyreğindeki Cari İşlemler Fazlası Rekor Seviyeye Ulaştı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de İşlem Gören Çinli Şirketlerin Hisselerinin Büyük Çoğunluğu Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement