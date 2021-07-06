ABD'de ISM imalat dışı endeks haziranda beklenenden fazla düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 3,9 puan azalışla 60,1 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 3,9 puan azalarak 60,1 değerine indi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 63,5 değerine gerilemesi yönündeydi. Endeks, mayısta 64 seviyesinde gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Üretim endeksi, haziranda aylık 5,8 puan azalışla 60,4 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,8 puan azalarak 62,1 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 6 puan düşüşle 49,3'e indi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 16 alanda büyüme, 2 endüstride ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren alanlar, "gayrimenkul ve kiralama" ile "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de haziran ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 64,8'den 64,6 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, mayısta 70,4 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.