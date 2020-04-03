ABD'de ISM imalat dışı endeksi martta beklenenden az düştü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, martta 4,8 puan azalışla 52,5 değerine geriledi.

ISM, mart ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, martta önceki aya kıyasla 4,8 puan azalarak 52,5'e düştü.

Şubatta 57,3 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta 45 değerini alması yönündeydi.

Beklenenden az gerileyen ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, martta ülkedeki imalat dışı 9 sektörde genişleme, 7 sektörde ise daralma yaşandığını ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de mart ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıkladı.

Buna göre, mart ayına ait hizmet sektörü PMI verisi 39,1'den 39,8'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI verisi, şubatta 49,4 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeyi, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.