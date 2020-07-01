ABD'de ISM imalat endeksi 14 ayın zirvesinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 9,5 puan artarak 52,6 değerine yükseldi ve son 14 ayın zirvesine çıktı.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, haziranda bir önceki aya göre 9,5 puan artarak 52,6 değerine çıktı. Bu değerle endeks, Nisan 2019 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana sektörde daralma yaşandığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 49,5 değerini alması yönündeydi. Üç aylık daralmanın ardından haziranda ilk kez büyüme gösteren endeks, mayıs ayında ise 43,1 değerini almıştı.

Haziranda, üretim endeksi aylık 24,1 puan artışla 57,3 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 24,6 puanlık yükselişle 56,4 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 10 puan artışla 42,1 değerine yükseldi.

Söz konusu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 13'ü büyüme kaydetti. Bu dönemde sadece 4 sektör küçülme gösterirken, bu sektörler ulaşım malzemeleri, birincil metaller, metal ürünleri ve makine olarak sıralandı.

Analistler, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmeye başlamasıyla imalat sektöründe haziranda büyüme görüldüğünü belirtti.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi 49,8'e yükseldi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 49,6'dan 49,8'e revize edildi. Endeks, mayıs ayında 39,8 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmeye başlamasıyla haziran ayına ilişkin verilerin imalat sektöründe kısmı bir bozulmaya işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.