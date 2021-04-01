ABD'de ISM imalat endeksi 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 64,7'ye çıkarak Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 64,7 değerine ulaştı.

Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan verinin, 61,3 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, şubatta ise 60,8 değerini almıştı.

Üretim endeksi martta aylık 4,9 puan artışla 68,1 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,2 puanlık yükselişle 68 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 5,2 puan artışla 59,6 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin alt sektörlerinde daralma gösteren sektör olmazken, 18 alt sektörden 17'si büyüme kaydetti.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi güncellendi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59'dan 59,1'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, şubatta 58,6 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, son verinin ABD imalat sektöründeki koşullarda belirgin bir iyileşmenin sinyalini verdiği ve kayıtlardaki en yüksek seviye olduğu belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.