ABD'de ISM imalat endeksi ekimde beklentiyi aştı - Son Dakika

ABD'de ISM imalat endeksi ekimde beklentiyi aştı

02.11.2020 18:35
ABD'de ISM imalat endeksi ekimde beklentiyi aştı, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı.

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ekimde bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 59,3 değerine yükseldi. Bu değerle endeks, Kasım 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında sektörde daralma yaşandığına işaret eden, mayıs ayı itibarıyla girdiği toparlanma eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 55,8 değerini alması yönündeydi.

Endeks, eylülde ise 55,4 değerini almıştı.

Üretim endeksi ekimde aylık 2 puan artışla 63 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,7 puanlık yükselişle 67,9 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de ekimde 3,6 puan artışla 53,2 değerine yükseldi.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 15'i büyüme kaydederken, sadece 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler; tekstil ve baskı olarak kayıtlarda yer aldı.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi 53,4'e revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 53,3'ten 53,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, eylülde 53,2 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ekim ayı verilerinin ABD'nin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte görülen yükselişin ardından ekonomik büyüme hızının zayıflamasının kaçınılmaz olduğu vurgulanan açıklamada, PMI verisinin gücünün dördüncü çeyreğin başında eğilimin güçlü olmaya devam ettiği bir toparlanmanın işaretçisi olduğu kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım, Ekim, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi ekimde beklentiyi aştı - Son Dakika Ekonomi


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