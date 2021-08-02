ABD'de ISM imalat endeksi temmuzda beklentinin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 1,1 puan azalışla 59,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 59,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin 60,9 değerini alması öngörülüyordu. Bu dönemde imalat sektörü büyüme hızında yavaşlama olduğunu gösteren endeks, haziranda 60,6 değerini almıştı.

Üretim endeksi temmuzda aylık 2,4 puan azalarak 58,4 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,1 puanlık düşüşle 64,9 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 3 puanlık artışla 52,9 değerine çıktı.

Bu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 17'si büyüme kaydederken, sadece bir sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektör tekstil oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 63,1'den 63,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, haziranda 62,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, verilerin ABD imalat sektöründeki koşullarda "rekor" düzeyde iyileşmenin olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, genel olarak sektördeki büyümenin üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü artışlarla desteklendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.