ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi - Son Dakika

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükseldi.

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükseldi.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle sektörde daralmanın devam ettiğine işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 43 değerini alması yönündeydi.

Endeks, nisan ayında ise 41,5 olarak kaydedilmiş ve Nisan 2009 döneminden bu yana en yüksek düşüşünü göstermişti.

Mayısta, üretim endeksi aylık 5,7 puan artışla 33,2 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,7 puan artarak 31,8 seviyesin yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 4,6 puan artışla 32,1 değerine çıktı.

Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 11'i daralma kaydetti. Mayısta sadece 6 sektör büyüme gösterirken, metal olmayan mineral ürünler, mobilyacılık, konfeksiyon, gıda, içecek ve tütün ürünleri, kağıt ürünleri ile ahşap ürünleri bu sektörler arasında yer aldı.

Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 11 yılın en sert düşünü kaydeden verinin mayısta toparlanmasını, imalat sektöründe en kötünün geride kaldığı şeklinde yorumladı.

IHS Markit'in PMI verisi 39,8 değerinde sabit tutuldu

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 39,8 değerinde sabit bırakıldı. Endeks, nisan ayında ise 36,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, mayıs ayına ilişkin verinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'de imalat sektöründe ciddi bir küçülmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm         
00:08
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim         
00:05
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz         
23:50
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti         
23:38
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı         
23:27
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
23:17
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok         
23:12
Siirt'te kontrolden çıkan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 8 asker yaralandı Siirt'te kontrolden çıkan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 8 asker yaralandı         
23:06
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu         
23:06
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor         
22:53
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı         
22:52
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz         
22:40
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım         
22:35
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı         
22:29
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor         
22:13
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle         
22:03
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
21:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 00:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]