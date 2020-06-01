ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta yükseldi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükseldi.

ISM, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle sektörde daralmanın devam ettiğine işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 43 değerini alması yönündeydi.

Endeks, nisan ayında ise 41,5 olarak kaydedilmiş ve Nisan 2009 döneminden bu yana en yüksek düşüşünü göstermişti.

Mayısta, üretim endeksi aylık 5,7 puan artışla 33,2 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,7 puan artarak 31,8 seviyesin yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 4,6 puan artışla 32,1 değerine çıktı.

Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 11'i daralma kaydetti. Mayısta sadece 6 sektör büyüme gösterirken, metal olmayan mineral ürünler, mobilyacılık, konfeksiyon, gıda, içecek ve tütün ürünleri, kağıt ürünleri ile ahşap ürünleri bu sektörler arasında yer aldı.

Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 11 yılın en sert düşünü kaydeden verinin mayısta toparlanmasını, imalat sektöründe en kötünün geride kaldığı şeklinde yorumladı.

IHS Markit'in PMI verisi 39,8 değerinde sabit tutuldu

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 39,8 değerinde sabit bırakıldı. Endeks, nisan ayında ise 36,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, mayıs ayına ilişkin verinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'de imalat sektöründe ciddi bir küçülmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.