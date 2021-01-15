ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Yahudi asıllı "Kumarhaneler Kralı" Adelson'un cenazesi Kudüs'e defnedildi - Son Dakika

ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Yahudi asıllı "Kumarhaneler Kralı" Adelson'un cenazesi Kudüs'e defnedildi

15.01.2021 18:07
ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Yahudi asıllı

ABD'deki en zengin Yahudi asıllı iş adamları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla bilinen Sheldon Adelson'un cenazesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verildi.

ABD'deki en zengin Yahudi asıllı iş adamları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla bilinen Sheldon Adelson'un cenazesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verildi.

Adelson'un cenazesi Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde yer alan mezarlığa defnedilirken, cenaze törenine ABD'li iş adamının yakın akrabalarından oluşan küçük bir grup katıldı.

Las Vegas, Macau ve Singapur'da işlettiği büyük kumarhanelerden dolayı ABD'de "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen ve 40 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Adelson'un 11 Ocak'ta Kaliforniya'da öldüğü açıklanmıştı.

Adelson'un cenazesi dün özel uçakla İsrail'e getirilmişti.

Trump'ın Kudüs kararında etkili olmuştu

Sheldon Adelson ile eşi Miriam Ochsorn, 2016 seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump'a 83 milyon dolar bağışta bulunarak bireysel kategoride kayıtlarda en fazla bağış yapan isimler arasında yer almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinde büyük katkısı olduğu savunulan ve Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında da etkili olduğu dile getirilen Adelson, büyükelçiliğin taşınması için 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te düzenlenen törende protokolde en ön sırada ağırlanmıştı.

Zeytin Dağı'ndaki mezarlık

Adelson'un cenazesinin defnedildiği Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Zeytin Dağı'nda yer alan mezarlıkta yaklaşık 150 bin Yahudi'ye ait mezar bulunduğu dile getiriliyor.

Yahudi inancına göre Kıyamet Günü'nde onları kurtaracak olan Mesih, Zeytin Dağı'na inip oradan Kudüs'e geçecek.

İsrail makamlarından 2012'de yapılan açıklamada, Yahudi inancı nedeniyle yoğun ilgi gören Zeytin Dağı'ndaki mezarlıkta neredeyse hiç yer kalmadığı belirtilmişti.

Yahudilerce kutsal sayılması nedeniyle buradaki mezar yeri fiyatlarının 20 bin dolardan fazla olduğu ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Yahudi asıllı 'Kumarhaneler Kralı' Adelson'un cenazesi Kudüs'e defnedildi - Son Dakika


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