ABD'de işsizlik 50 yılın dibine indi
1 saat önce
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Eylül'de 136 bin arttı ve işsizlik oranı yüzde 3.5'e geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Eylül'de 136 bin arttı ve işsizlik oranı yüzde 3.5'e geriledi. Böylece ABD'de işsizlik 1969'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:56
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