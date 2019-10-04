Son Dakika Haberleri: ABD'de işsizlik 50 yılın dibine indi
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ABD'de işsizlik 50 yılın dibine indi

1 saat önce

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Eylül'de 136 bin arttı ve işsizlik oranı yüzde 3.5'e geriledi.

ABD'de işsizlik 50 yılın dibine indi, System.String[]

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Eylül'de 136 bin arttı ve işsizlik oranı yüzde 3.5'e geriledi. Böylece ABD'de işsizlik 1969'dan beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:56 
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