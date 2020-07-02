ABD'de işsizlik haziranda yüzde 11,1'e geriledi - Son Dakika

ABD'de işsizlik haziranda yüzde 11,1'e geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 4,8 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 11,1'e düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 4,8 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 11,1'e düştü.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, haziranda 4,8 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 3 milyon kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdamın artmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mart ve nisanda kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin haziranda kaldığı yerden devam etmesi etkili oldu.

İstihdam artışı, haziranda dinlenme ve konaklama sektöründe sert bir yükseliş gösterirken, perakende ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri ile imalat sektörlerinde de dikkate değer artışlar kaydedildi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, nisanda tarım dışı istihdam azalışı, 20,7 milyondan 20,8 milyona ve mayıs ayı verisindeki artış ise 2,5 milyondan 2,7 milyona revize edildi.

İşsizlik oranı beklenenden fazla düştü

ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 2,2 puan azalarak yüzde 11,1'e geriledi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden işsizlik oranının, haziranda yüzde 12,3 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, mayısta beklentilerin aksine düşüş göstererek yüzde 13,3 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 3,2 milyon kişi azalarak 17,8 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, haziranda 0,7 puan artarak yüzde 61,5 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,5'e düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise haziranda 29,37 dolara geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik haziranda yüzde 11,1'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

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