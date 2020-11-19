ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

19.11.2020 16:59
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 31 bin kişi artarak 742 bine yükseldi.

Söz konusu haftada piyasa beklentisinin aksine artış gösteren verinin, 707 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 709 binden 711 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin 750 kişi azalarak 742 bine geriledi. Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 429 bin azalışla 6 milyon 372 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

Salgın öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyreden işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişte, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan tedbirlerin etkili olduğu kaydediliyor.

Analistler, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamaların yeni bir işten çıkarma dalgasını başlattığını ve işgücü piyasasındaki toparlanmayı daha da yavaşlattığını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı - Son Dakika Ekonomi


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