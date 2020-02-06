ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

6 saat önce

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Şubat ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 15 bin kişi azaldı.

Söz konusu başvuruların sayısı 1 Şubat ile biten haftada 202 bin olarak gerçekleşti. Son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 216 binden 217 bine revize edildi.

Ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, 3 bin kişi azalarak 211 bin 750'ye düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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