ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

6 saat önce

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 211 bine düştü.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 211 bine düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 211 bine geriledi. Başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 218 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 216 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 1 bin 250 kişi artarak 214 bine çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 29 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin kişi azalarak 1 milyon 722 bine geriledi.

Analistler, işsizlik başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek zorunlu işten çıkarmalar nedeniyle gelecek haftalarda artabileceğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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