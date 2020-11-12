ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

12.11.2020 17:55
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım ile biten haftada 709 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım ile biten haftada 709 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 48 bin kişi azalarak 709 bine düştü.

Böylece, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Söz konusu haftada piyasa beklentisinin üzerinde bir azalış kaydeden verinin, 735 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 751 binden 757 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 33 bin 250 kişi azalarak 755 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 31 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 436 bin azalışla 6 milyon 786 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, mart ayından bu yana en düşük seviyeyi görmesine rağmen salgın öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının düşüş hızının yavaşladığını ve Kovid-19 vakalarındaki artış ile yeni bir mali teşvik paketinin hayata geçirilmemesinin iyileşmeyi kısıtlayabileceğini belirtiyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, Kasım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok         
17:34
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi         
17:01
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 18:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei