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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi

29.07.2021 16:36
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Temmuz ile biten haftada beklentilerin altında düşüş göstererek 400 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Temmuz ile biten haftada beklentilerin altında düşüş göstererek 400 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 24 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 400 bine düştü.

Bu dönemde beklenenden az düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 380 bin civarında gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 419 binden 424 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 8 bin artarak 394 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 7 bin artışla 3 milyon 269 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, birçok işletmenin yeni personel arayışına rağmen işsizlik maaşı başvurularının salgın öncesi ortalamanın iki katından fazla olduğunu, birçok eyalette işsizlik yardımlarının eylül ayında sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla işsizlik maaşı başvurularının gelecek haftalarda düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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