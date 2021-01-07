ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine düştü - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine düştü

07.01.2021 17:13
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine düştü, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ocak ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstermeye devam ederek 787 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ocak ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstermeye devam ederek 787 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin azalarak 787 bin oldu.

Beklenmedik bir şekilde düşüş kaydeden verinin, 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 790 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 18 bin 750 kişi azalarak 818 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 26 Aralık 2020 ile biten haftada bir önceki haftaya göre 126 bin azalışla 5 milyon 72 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, son haftalarda düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine düştü - Son Dakika Ekonomi


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