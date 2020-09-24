ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 870 bine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 870 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 870 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, söz konusu dönemde 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 860 binden 866 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 250 kişi azalarak 878 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 12 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 167 bin azalarak 12 milyon 580 bine düştü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika Ekonomi

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