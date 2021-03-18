ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi

18.03.2021 16:11
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 770 bine yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 770 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 45 bin kişi artarak 770 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve 1 ayın en yüksek seviyesine çıkan verinin, 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 712 binden 725 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 746 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 6 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 18 bin azalışla 4 milyon 124 bin olarak kaydedildi.

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan yükselişe rağmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılamanın hız kazanması ve ekonomik faaliyetin normale dönmeye başlamasıyla iş gücü piyasasının zemin kazandığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da dün düzenlediği basın toplantısında, son dönemdeki ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin yönünü yukarı çevirdiğine işaret etmişti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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