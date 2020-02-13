ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında arttı - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında arttı

6 saat önce

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada beklentinin altında kalarak 205 bin olarak gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında arttı, System.String[]

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada beklentinin altında kalarak 205 bin olarak gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 bin kişi arttı.

Söz konusu başvuruların sayısı 8 Şubat ile biten haftada 205 bin olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı.

İşsizlik maaşı başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi 210 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 202 binden 203 bine revize edildi.

Ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları değişim göstermeyerek 212 bin seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvurularının 1 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 61 bin kişi azalarak 1 milyon 698 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta, ocakta 225 bin kişiye istihdam sağlandığını açıklamıştı.

Hafta başında eyalet valileriyle bir araya gelen ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldiğinden bu yana 7 milyon kişilik istihdam sağlandığını ve işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ifade etmişti.

Analistler gücünü sürdüren iş gücü piyasasının ülke ekonomisinin genişlemesine katkı sunduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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