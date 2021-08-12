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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

12.08.2021 16:41
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada beklentilerle paralel düşüş göstererek 375 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada beklentilerle paralel düşüş göstererek 375 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 375 bine düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının oluşturduğu tehdide rağmen işgücü piyasasındaki toparlanma sürerken, işsizlik maaşı başvuruları bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir düşüş gösterdi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 385 binden 387 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 1.750 artarak 396 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 31 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 114 bin azalışla 2 milyon 866 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik maaşı başvuruları 3 hafta art arda düşüş gösterirken, başvuru sayısı Kovid-19 salgınının en düşük seviyesi olan haziran ayı sonunda kaydedilen 368 bine yaklaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyretmekte idi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


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