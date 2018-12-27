Son Dakika Haberleri: ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Geriledi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Geriledi

1 saat önce

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklenti paralelinde 216 bine geriledi.

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Geriledi, System.String[]
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta beklenti paralelinde 216 bine geriledi.


ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 bin kişi azalarak 216 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi de 216 bin olarak belirlenmişti.


Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 214 binden 217 bine revize edildi.


Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin 750 kişilik azalışla 218 bine gerilediğini ortaya koydu. Süregelen işsizlik başvurularının 15 Aralık haftasında önceki haftaya göre 4 bin kişi azalarak 1 milyon 701 bine gerilediği de bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Aralık, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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