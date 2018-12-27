ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
27 dakika önce
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 bin kişi azalarak 216 bin oldu.
ABD
'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Aralık
ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1 bin kişi azalarak 216 bin oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:20
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