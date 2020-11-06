ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü - Son Dakika

ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü

06.11.2020 17:11
ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü, System.String[]

ABD'de tarım dışı istihdam, ekimde 638 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 6,9'a düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, ekimde 638 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 6,9'a düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ekimde 638 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 600 bin kişi artması yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma ekim ayında önceki aylara kıyasla yavaş da olsa devam etti.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile inşaat oldu. Kamudaki istihdam ise bu dönemde azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, ağustosta tarım dışı istihdamdaki artış 1,48 milyondan 1,49 milyona, eylül ayı verisindeki artış ise 661 binden 672 bine revize edildi.

İşsizlik oranı düşüş eğilimini sürdürdü

ABD'de işsizlik oranı ise ekimde 1 puan azalarak yüzde 6,9'a geriledi. Mayıs ayından bu yana gerileyen ve ekimde de beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 7,7 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, eylülde ise yüzde 7,9 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 1,5 milyon kişi azalarak 11,1 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, ekimde 0,3 puan artarak yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati ekimde 34,8 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise ekimde 29,50 dolar olarak kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkedeki işsizlik oranı, ekonomik faaliyetinden normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla düşüş göstermişti.

Söz konusu düşüşe rağmen işsizlik oranı salgın öncesi seviyelerin çok üzerinde seyrederken, analistler, istihdam artış hızının Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik yeni teşvik paketinin hayata geçmemesi ve artan vakalarla yavaşlamaya başladığını belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü - Son Dakika Ekonomi


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