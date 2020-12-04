ABD'de işsizlik oranı kasımda yüzde 6,7'ye düştü - Son Dakika

ABD'de işsizlik oranı kasımda yüzde 6,7'ye düştü

04.12.2020 17:09
ABD'de işsizlik oranı kasımda yüzde 6,7'ye düştü, System.String[]

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 245 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,7'ye düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 245 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,7'ye düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma, kasım ayında yavaşlama gösterdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, "ulaştırma ve depolama", "profesyonel ve ticari hizmetler" ile "sağlık hizmetleri" oldu. Kamu ve perakende ticaret sektörlerindeki istihdam ise bu dönemde azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, eylülde tarım dışı istihdamdaki artış 672 binden 711 bine, ekim ayı verisindeki artış ise 638 binden 610 bine revize edildi.

İşsizlik oranı düşüş eğilimini korudu

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 6,7'ye geriledi. Mayıs ayından bu yana gerileyen ve kasımda da beklentilerle neredeyse paralel bir düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 6,8 olacağı öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ekimde ise yüzde 6,9 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 326 bin kişi azalarak 10,7 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 61,5 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati kasımda 34,8 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise kasımda 29,58 dolar olarak kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında 22 milyonu aşkın kişi işini kaybetmişti. İşsizlik oranı da Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü.

Analistler, artan Kovid-19 vakalarının, yeniden uygulanan kısıtlamaların ve ekonomik teşvik paketinin hayata geçirilememesinin iş gücü piyasasına yönelik görünümü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, İstihdam, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik oranı kasımda yüzde 6,7'ye düştü - Son Dakika Ekonomi


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