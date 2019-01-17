Son Dakika Haberleri: ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor

ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor

44 dakika önce

ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor, ücretler ılımlı artıyor.

ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor, System.String[]
ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor, ücretler ılımlı artıyor. Ayrıca hükümetin rekor süredir kapalı kalmasının etkileri de hissedilmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 

Ekonomi
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