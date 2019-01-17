ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor
44 dakika önce
ABD'de istihdam piyasası sıkılaşıyor, ücretler ılımlı artıyor.
ABD
'de istihdam piyasası sıkılaşıyor, ücretler ılımlı artıyor. Ayrıca hükümetin rekor süredir kapalı kalmasının etkileri de hissedilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25
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