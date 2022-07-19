ABD'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolleri onaylandı - Son Dakika
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ABD'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolleri onaylandı

19.07.2022 22:42
ABD'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolleri onaylandı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu kararın onaylanmasıyla Komitenin ABD'nin diplomatik ve askeri müttefiklik kararları üzerindeki görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği, istikrar ve demokrasi için gücümüze güç katacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu oylama ile başka ülkelerin saldırganlığına yanıtın demokratik ülkeler ile daha iyi ilişkiler kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bugün bir kez daha Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi gösterdik. Putin'in barbar savaş mekanizmasıyla mücadele için her türlü silahı verme çabalarımızı da iki katına çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Protokollerin tamamen onaylanması için Senato Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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