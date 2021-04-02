Son dakika haberleri! ABD'de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar kamerada
02.04.2021 10:55
Son dakika gündem haberi: ABD'de yangı ihbarı alan itfaiye aracı,önce cipe daha sonra da kontrolünü kaybederek, akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı.
ABD'de yangı ihbarı alan itfaiye aracı,önce cipe daha sonra da kontrolünü kaybederek, akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı dehşet saçtı. İtfaiye aracı önce cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı. Kaza anı işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
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