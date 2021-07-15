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ABD'de ithalat endeksi haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika

ABD'de ithalat endeksi haziranda beklenenden az arttı

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:36
ABD'de ithalat endeksi haziranda beklenenden az arttı, System.String[]

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,2 arttıABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,2 arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.

Beklenenden az artış kaydeden ithalat fiyat endeksinin, bu dönemde yüzde 1,2 artacağı tahmin ediliyordu. Söz konusu endeks, mayısta yüzde 1,4'lük artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,2'lik yükseliş gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 1,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen endeks, mayısta ise yüzde 2,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,8'lik artış kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Haziran, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat endeksi haziranda beklenenden az arttı - Son Dakika Ekonomi


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