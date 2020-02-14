ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta değişmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta değişmedi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta değişmedi

6 saat önce

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermezken, yıllıkta yüzde 0,3 yükseldi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta değişmedi, System.String[]

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermezken, yıllıkta yüzde 0,3 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, son iki aydaki yükselişinin ardından ocakta bir önceki aya göre değişim kaydetmedi.

Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, geçen yıl aralık ve kasım ayında yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Verinin ocak ayında gösterdiği istikrarlı seyirde, ithalat ürünleri fiyatlarındaki artışın akaryakıt ithalatı fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu.

Endeks, yıllık bazda ise yüze 0,3 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,7 artarak beklentiyi aştı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Söz konusu endeks, Aralık 2019'da yüzde 0,2 düşüş göstermişti. İhracat fiyat endeksi ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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