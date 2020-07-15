ABD'de ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti - Son Dakika

ABD'de ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda aylık yüzde 1,4'er artış gösterdi.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda aylık yüzde 1,4'er artış gösterdi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Mart 2012'den bu yana kaydedilen en büyük aylık yükselişi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 1 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 21,9'luk artış etkili oldu.

İhracat fiyat endeksindeki artış beklentiyi aştı

ABD'de ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 1,4 arttı.

Mart 2011'den bu yana en büyük yükselişini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 oranında artmışı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azaldı.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki artışta, tarım dışı ürünler ile tarımsal ürünlerin yüksek ihracat fiyatları belirleyici oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyatları 8 yılın en yüksek artışını kaydetti - Son Dakika Ekonomi
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