ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı

18.02.2021 18:33
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı, System.String[]

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 1,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,5 arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 1,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,5 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 1'lik artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 2,5'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen endeksin, yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu.

Ekim 2018'den bu yana en yüksek artışı gösteren endeks, geçen yıl aralıkta ise yüzde 1,3 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,3 arttı.

Analistler, ithalat fiyat endeksindeki artışı enflasyon artışının bir işareti olarak yorumladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


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