ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda arttı

İhracat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,2 arttı.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,2'lik yükseliş kaydetti.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

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