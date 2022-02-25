ABD'de J&J ve distribütörler "opiyat bağımlılığı" nedeniyle rekor tazminat ödeyecek - Son Dakika
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ABD'de J&J ve distribütörler "opiyat bağımlılığı" nedeniyle rekor tazminat ödeyecek

25.02.2022 21:33
ABD'de J&J ve distribütörler "opiyat bağımlılığı" nedeniyle rekor tazminat ödeyecek

ABD'de ilaç şirketi Johnson and Johnson (J&J) ile üç ana dağıtıcı firmanın, opiyat bağımlılığı nedeniyle ülke genelinde haklarında açılan davalarda 26 milyar dolar tazminat ödeme üzerinde anlaştığı belirtildi.

ABD'de ilaç şirketi Johnson and Johnson (J&J) ile üç ana dağıtıcı firmanın, opiyat bağımlılığı nedeniyle ülke genelinde haklarında açılan davalarda 26 milyar dolar tazminat ödeme üzerinde anlaştığı belirtildi.

New Jersey merkezli J&J ile AmerisourceBergen, Cardinal Health ve McKesson dağıtıcı firmaları, davaları açan eyalet ve yerel yönetimlere nisana kadar 26 milyar doların aktarılacağını duyurdu.

Söz konusu uzlaşma parasının, doğrudan opiyat bağımlılığı mağdurlarına veya hayatta kalanlara gitmeyeceği, yönetimler tarafından uyuşturucu bağımlılığı salgınıyla mücadelede kullanılacağı kaydedildi.

Açılan davalarda yerel yönetimleri temsil eden avukatlardan Joe Rice, "Bu sorunu hemen çözmek için asla yeterli paraya sahip olmayacağız. Ancak yapmaya çalıştığımız şey, birçok küçük topluluğa bazı sorunlarını değiştirmeleri için bir şans vermek." ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar bu alanda uzlaşılan en yüksek tazminat

Anlaşmanın tümü dikkate alındığında, 26 milyar dolar toplam tazminatın, ülkede şimdiye kadar uyuşturucu bağımlılığı için uzlaşılan en yüksek tazminat olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca anlaşma gereği, J&J'nin bundan sonra suistimal edilen reçeteli opiyat satışlarını durdurduğu kaydedildi.

ABD'de birçok eyalet ve yerel yönetim, aşırı opiyat satışlarından kaynaklı bölgelerindeki uyuşturucu bağımlılığından ilaç üreticisi J&J ve dağıtıcı şirketleri sorumlu tutarak dava açmıştı.

The Lancet tıp dergisi, 2 Şubat'ta yayımladığı raporda, önlem alınmadığı takdirde 2029'a kadar ABD'de opiyat kullanımından dolayı 1,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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