Son Dakika Haberleri: ABD'de JPMorgan yöneticisine 'piyasaları manipüle' suçundan soruşturma
Son Dakika Dünya ABD'de JPMorgan yöneticisine 'piyasaları manipüle' suçundan soruşturma - Son Dakika Dünya

ABD'de JPMorgan yöneticisine 'piyasaları manipüle' suçundan soruşturma

6 saat önce

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase şirketinin bir üst düzey yöneticisi hakkında daha piyasaları manipüle etmek suçundan soruşturma açtı.

ABD'de JPMorgan yöneticisine 'piyasaları manipüle' suçundan soruşturma, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase şirketinin bir üst düzey yöneticisi hakkında daha piyasaları manipüle etmek suçundan soruşturma açtı.


Jeffrey Ruffo isimli yönetici, "2008 ve 2016 yılları arasında değerli metallerin pazar fiyatlarını manipüle etmekle ve şantajla" suçlanıyor. Ruffo, yine devam eden bir davada yasa dışı para transferi kumpasına katılmakla suçlanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:17 
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