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ABD'de JPMorgan yöneticisine 'piyasaları manipüle' suçundan soruşturma
6 saat önce
ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase şirketinin bir üst düzey yöneticisi hakkında daha piyasaları manipüle etmek suçundan soruşturma açtı.
ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase şirketinin bir üst düzey yöneticisi hakkında daha piyasaları manipüle etmek suçundan soruşturma açtı.
Jeffrey Ruffo isimli yönetici, "2008 ve 2016 yılları arasında değerli metallerin pazar fiyatlarını manipüle etmekle ve şantajla" suçlanıyor. Ruffo, yine devam eden bir davada yasa dışı para transferi kumpasına katılmakla suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:17
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