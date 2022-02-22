ABD'de Jüri, siyahi Arbery'nin katillerinin nefret suçu işlediklerine hükmetti - Son Dakika
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ABD'de Jüri, siyahi Arbery'nin katillerinin nefret suçu işlediklerine hükmetti

22.02.2022 21:22
ABD'de Jüri, siyahi Arbery'nin katillerinin nefret suçu işlediklerine hükmetti

NEW ABD'de, 23 Şubat 2020'de ormanlık alanda koşu yaparken öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin katilleri 3 beyaz Amerikalının işledikleri cinayette "ırksal motivasyona" sahip olduklarına hükmedildi.

NEW ABD'de, 23 Şubat 2020'de ormanlık alanda koşu yaparken öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin katilleri 3 beyaz Amerikalının işledikleri cinayette "ırksal motivasyona" sahip olduklarına hükmedildi.

Georgia eyaletindeki federal mahkemede, öldürülmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, Arbery'nin katilleri Gregory ve oğlu Travis McMichael ile komşuları William Bryan'ın "nefret suçu" işlediklerinin kabulüne dair jüri kararı okundu.

Georgia Eyalet Mahkemesince ömür boyu hapse mahkum edilen baba ve oğul McMichael 3, komşuları Bryan ise 2 defa nefret suçu işlemekten hüküm giydi.

Mevcut durumda cinayetten ömür boyu hapis cezalarını çeken 3 mahkum, ikinci defa hüküm giydikleri nefret suçları nedeniyle ek hapis ve ağır para cezası alabilecek.

Kararın okunmasının ardından Arbery'nin ailesi ve avukatları el ele tutuşarak medya mensuplarına zafer pozu verdi.

Olay

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Davayı gören mahkeme, 8 Ocak'ta siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Jüri, siyahi Arbery'nin katillerinin nefret suçu işlediklerine hükmetti - Son Dakika


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