ABD'de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası - Son Dakika
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ABD'de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası

28.05.2022 11:10
ABD'de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası

SAN ABD'de mahkeme, geçen yıl yaptığı uçak yolculuğunda kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası verdi.

SAN ABD'de mahkeme, geçen yıl yaptığı uçak yolculuğunda kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası verdi.

Kendisine maske takmasını ve emniyet kemerini bağlamasını söyleyen kabin görevlisi ile girdiği tartışma sonrası saldırgan tavırlar sergileyen kadın, 15 ay hapis cezasının yanı sıra kabin memurunun zararını karşılamak için yaklaşık 26 bin dolar cezaya çarptırıldı.

Federal Savcı Randy Grossman, mahkeme kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "yolcuların güvenliği için hayati bir görev yürüten kabin görevlilerine saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini" belirtti.

Soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı Stacey Moy, kararın "hava yolcularına güçlü bir mesaj gönderdiğini" ve FBI'nın bu tür saldırıları yakından takip edeceğini söyledi.

Olay, Mayıs 2021'de Sacramento'dan San Diego'ya giden Soutwest Havayollarına ait uçakta gerçekleşmişti.

Aldığı darbe ile kabin görevlisi kadının iki dişi kırılmış ve yüzünde morluklar oluşmuştu.

Olay anına ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine tepkiler büyümüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası - Son Dakika
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