ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı

6 saat önce

ABD'de yeni yılın ilk günü şiddet uygulanarak sevgilisi tarafından zorla götürülen kadın, sığınmaya çalıştığı evin güvenlik kamera kayıtları sayesinde kurtarıldı.

ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı, System.String[]

ABD'de yeni yılın ilk günü şiddet uygulanarak sevgilisi tarafından zorla götürülen kadın, sığınmaya çalıştığı evin güvenlik kamera kayıtları sayesinde kurtarıldı.

Olay ülkenin Nevada Eyaleti'ne bağlı Las Vegas kentinde meydana geldi. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, genç bir kadının evin kapısına doğru koşarak yardım istediği, arkasından gelen ve sevgilisi olduğu belirtilen adamın kadını yakalayarak yere fırlattığı, tekmelediği ve sürükleyerek götürdüğü görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını gören ev sahibinin bildirmesi üzerine harekete geçen polis, genç kadını ve 1 aylık çocuğunu kurtardı. Adı Darnell olduğu belirlenen adamın ise insan kaçırma ve aile içi şiddet suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının koşarak gelip evin kapısın çalması

Arkasından gelen adamın kadını yakalayıp yere fırlatması, şiddet uygulaması

Adamın kadını sürükleyerek götürmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
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