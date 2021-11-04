ABD'de kadın senatörlerden Biden'a "Afgan kadınların haklarının korunması için plan" çağrısı - Son Dakika

ABD'de 24 kadın senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Afgan kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve temel insan haklarının korunması için kapsamlı bir plan geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Krysten Sinema, Elizabeth Warren, Amy Klouchbar gibi önemli isimlerin de olduğu 24 senatör, Biden'a mektup gönderdi.

Mektupta, "ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonucunda, yönetiminizi Afgan kadın ve kız çocuklarının siyasi, ekonomik, sosyal ve temel insan haklarının korunması için kapsamlı bir plan geliştirmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin, kadın ve kız çocuklarının zorluklarla elde ettikleri birçok hakkı riske attığı vurgulanan mektupta, kadınların son 20 yılda birçok konuda gelişme kaydettiği ve şu anki Taliban yönetiminin bu hakları ellerinden almaya çalıştığı ifade edildi.

Mektupta, Biden'ın kadın ve kız çocuklarının hak ihlallerinden Taliban'ı sorumlu tutma sözü anımsatılarak "Afgan kadın ve kız çocuklarının şu an bizim harekete geçmemize ihtiyacı var. Sizden bir plan talep ediyoruz ve bunu dört gözle bekliyoruz." mesajı yer aldı.