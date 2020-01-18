ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti - Son Dakika

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ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti
6 saat önce
ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:09 Kaynak: AA
ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
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