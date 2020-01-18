ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti - Son Dakika
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ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti

6 saat önce

ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

ABD'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington D.C. olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

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ABD'de Kadın Yürüyüşü'nün dördüncüsü gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:09 Kaynak: AA
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