Son Dakika Haberleri: ABD'de kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç piyasaya çıkıyor
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ABD'de kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç piyasaya çıkıyor

44 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), menopoz öncesi kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç üretildi.

ABD'de kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç piyasaya çıkıyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), menopoz öncesi kadınlarda cinsel isteği artıracak yeni bir ilaç üretildi.

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FAD), "Palatin Technologies Inc" ve "Amag Pharmaceuticals Inc" şirketleri tarafından üretilen "Vyleesi" adlı ilacın satışına onay verdiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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