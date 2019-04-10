ABD'de Kafede Patlama... Çok Sayıda Yaralı Var
13 dakika önce
ABD'de bir kafede patlama meydana geldi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:17 Kaynak: DHA
'de bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı patlama sonrası bina çöktü. Amerika Birleşik Devletleri
'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentinde bir kafede meydana gelen patlama sonrası binada yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sırasında bina çöktü. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir