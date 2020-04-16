ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika

ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi

6 saat önce

ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldiABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Maine eyaletinde kağıt fabrikasında patlama meydana geldi.

ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi

ABD, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Maine eyaletinde kağıt fabrikasında patlama meydana geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle az kişinin çalıştığı fabrikada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı bir görgü tanığı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ABD'nin Maine eyaleti Jay kentinde bulunan tarihi kağıt fabrikası Androscoggin Mill'de, dün patlama meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin çalıştığı fabrikada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları patlama sırasında yerin sarsıldığını ve aktif volkan gibi her tarafa kül ve ağaç parçaları yayıldığını belirtti. Yetkililer 1960 yılından itibaren aktif olan kağıt fabrikasındaki patlamanın, ağaç parçaları ve kimyasal madde bulunan tankta meydana geldiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri patlamanın sebebini araştırdıklarını belirtti.

ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:47 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum İngiltere, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:23:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]