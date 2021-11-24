ABD'de kalabalığın üzerine araç sürülmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yoldaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Darrel Brooks adlı kişinin, Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Böylece olayda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Waukesha İlçe Bölge Savcısı Susan Opper, Brooks'un birinci derece cinayetten ve 62 kişiyi yaralamaktan yargılanacağını söyledi.

Tek başına hareket ettiği ve terör bağlantısı bulunmadığı bildirilen 39 yaşındaki Brooks'un müebbet hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Darrel Brooks, 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 62 kişi yaralanmıştı.