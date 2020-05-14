ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı - Son Dakika Dünya

ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı

6 saat önce

ABD'de koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren 8 yaşındaki Jayden Hardowar, evinde karantina olduğu sırada kalbi durdu.

ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı, System.String[]

ABD'de koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren 8 yaşındaki Jayden Hardowar, evinde karantina olduğu sırada kalbi durdu. 15 yaşındaki kardeşi Tyron Hardowar, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajıyla hayatta tuttu.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Jayden Hardowar, Nisan ayının ortalarında hafif koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Babası tarafından iyileşme sürecinde olduğu ifade edilen Jayden'ın kalbi, semptomların ortaya çıkmasından 3 gün sonra durdu. O sırada evde olan Jayden'a ilk yardım erkek kardeşi Tyron'dan geldi. Okulda izcilik kulübünde olduğu ifade edilen Tyron, kalp masajı yaparak kardeşini kurtardı.

'NEFES ALDIĞINI GÖRÜNCE DOĞRU YAPTIĞIMI ANLADIM?

ABD medyasına konuşan Tyron, 'Çok gergindim. Kafamda çok fazla düşünce dolaşıyordu ama sonra kendime bu düşüncelere kenara koymamı ve odaklanmamı söyledim.  Onun nefes almaya başladığını gördüğümde ise bir şeyleri doğru yaptığımı anladım. Onun hayatına bir etkim olduğu için çok mutluyum' dedi. Kalbi duran Jayden'in babası Roup Hordawar ise 8 yaşındaki çocuğun evde dinlendiğini yapılan virüs testinin negatif, ancak antikor testinin pozitif çıktığını belirtti.

'SERMPTOMLAR SADECE VİRÜSLE BAĞLANTILI OLMAYABİLİR?

ABD medyasına oğlu Jayden hakkında açıklamalarda bulunan baba Roup Hardowar, Jayden'in semptomlarının Covid-19 semptomlarına benzemediğini belirterek, 'Başta sadece yaşlı ve yetişkinlere bakmamız gerektiğini düşünüyorduk ama söylemeliyim ki durum artık böyle değil. Çocuklarımıza da bakmalıyız, gösterdikleri semptomları iyice takip etmeliyiz. Semptomlar sadece virüsle bağlantılı olmayabilir. Herhangi bir semptom da olsa dikkate almalısınız' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BAĞLANTILI GİZEMLİ HASTALIK

Öte yandan ABD'deki uzmanlar, geçtiğimiz haftalarda çocuklarda koronavirüsle bağlantılı hastalıkların ortaya çıktığını belirtti. Doktorların şu anda çoğunluğu New York'tan olmak üzere 150 çocuğu incelediği ifade edildi. Çocuklarda semptomların yüksek ateş, karın ağrısı, ishal, kusma, ten renginde değişiklik, nefes alma güçlüğü ve fazla uyku ihtiyacı olabileceği kaydedildi. Covid-19 ile bağlantılı olabilecek bu semptomların ise organların çalışmasını zayıflatabileceği ifade edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:30 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 20:51:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]