ABD?de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
13.12.2020 12:10
? ABD'de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.
? ABD'de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı'nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı. Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü. Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı. O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.
- Abd
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