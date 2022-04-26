ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor - Son Dakika
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ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

26.04.2022 22:12
ABD'de, kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor

NEW ABD'de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini açıkladı.

NEW ABD'de bağımsız bir sağlık kuruluşu, kalp krizini önlemek için günde bir defa aspirin almayı artık önermediğini açıkladı.

"ABD Önleyici Görev Gücü (USPSTF)" isimli sağlık kuruluşu, yeni araştırma sonrası 60 yaş üstü çoğu yetişkin için kalp krizine veya inmeye karşı her gün bir tane aspirin alma tavsiyesinde bulunmaktan vazgeçtiğini belirtti.

USPSTF'nin rehber kitapçığında, 40 ila 59 yaş aralığındakilerin sadece yüksek kardiyovasküler hastalık riski varsa doktora danışarak aspirin almaları gerektiği, 75 yaşından sonra aspirine devam etmenin çok az yararı olduğu ifade edildi.

Sağlık kuruluşu, 2016'da kalp hastalığı riski taşıyan 50'li yaş grubundakilere hem kardiyovasküler hastalıkları hem de kolon kanserini önlemek için bebek aspirini almalarını tavsiye etmişti.

Ek araştırmalarda, aspirinin faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna ulaşılırken, kolon kanserini önlemenin en iyi yönteminin 45 yaşından itibaren rutin test yaptırmak olduğu aktarıldı.

ABD'de kalp krizi ve felç, ölüm nedenleri arasında ilk 4'te yer alıyor.

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Kaynak: AA

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