ABD'de kambur balina tekneye çarptı - Son Dakika
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ABD'de kambur balina tekneye çarptı

26.07.2022 20:19

- ABD'de kambur balina tekneye çarptı ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında kambur balina tekneye çarptı.

- ABD'de kambur balina tekneye çarptı

MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında kambur balina tekneye çarptı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında bir kambur balina 19 metre uzunluğundaki tekneye çarptı. Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyleyerek, "Olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans" dedi.

Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi.

YORUMLAR
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Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı ABD'de kambur balina tekneye çarptı ABD'de kambur balina tekneye çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'de kambur balina tekneye çarptı - Son Dakika

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