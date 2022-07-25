ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 4 ölü

25.07.2022 10:46
ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan bir parkta kamp yapan aileye silahla saldıran şahıs, 1'i çocuk 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan bir parkta kamp yapan aileye silahla saldıran şahıs, 1'i çocuk 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

ABD'nin Iowa eyaletindeki Maquoketa Caves Eyalet Parkı'nda silah sesleri duyuldu. Cuma günü parkta kamp yapan bir aileye silahla saldıran 23 yaşındaki Anthony Orlando Sherwin, 6 yaşındaki Lula ile annesi Sarah ve babası Tyler Schmidt'i öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen polis, saldırganın cansız bedenini parkın uzak bir noktasında buldu. Sherwin'in aynı kampta kaldığı ve aileyle bir ilişkisi bulunmadığı açıklandı. Ailenin 9 yaşındaki oğulları ise saldırıda zarar görmedi.

Ailenin ölüm haberi yasa boğdu

Cedar Falls kentinde yaşayan Schmidt ailesinin ölüm haberinin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cedar Falls Belediye Başkanı Rob Green, anne Schmidt ile geçtiğimiz haftalarda beraber bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Green, "Haberi duyan birçoğunuz gibi ben de harap oldum. Sarah'ı iyi tanırdım. Ailesi ile birlikte Sartori Parkında düzenli yürüyüş yaparlardı" dedi. Başkan Green'in paylaşımının altına duygu dolu çok sayıda yorum yapılırken, ailenin hayatta kalan 9 yaşındaki oğlu için de destek çalışmaları başlatıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü 18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:11 Teyzesi tarafından 1 yıldır odada esir tutulan Muhammet'in ilk sözleri ortaya çıktı: Yabancılarla konuşmak istemiyorum
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:35 Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:46:49. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de kamp yapan aileye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement