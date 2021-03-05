ABD'de kamu borç yükünün 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor - Son Dakika

ABD'de kamu borç yükünün 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor

05.03.2021 02:05
ABD'de kamu borç yükünün 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor, System.String[]

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2051'de yüzde 202 seviyesine ulaşacağını öngördü.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2051'de yüzde 202 seviyesine ulaşacağını öngördü.

CBO, bütçe görünümüne ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, kamu borcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik artan harcamaların etkisiyle 2021 sonu itibarıyla GSYH'nın yüzde 102'sine denk olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Kamu borcunun GSYH'ya oranının 2031'de yüzde 107'ye ulaşmasının beklendiğine işaret edilen raporda, söz konusu oranın 2051'de ise neredeyse iki katına çıkarak yüzde 202'ye yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, artan borcun federal ve özel borçlanma maliyetlerini artırdığı, ekonominin büyümesini yavaşlattığı ve yurt dışındaki faiz ödemelerini artırdığı ifade edildi.

Artan borç yükünün mali kriz ve daha yüksek enflasyon riskini de artırabileceğine işaret edilen raporda, aynı zamanda dolara olan güveni zayıflatabileceğini, uluslararası piyasalarda kamu ve özel sektör faaliyetlerinin finanse edilmesini daha maliyetli hale getirebileceği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Gayrisafi, Borç, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de kamu borç yükünün 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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